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Сочинцы составили коллективную жалобу на бурого медведя

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сочинцы стали чаще жаловаться на медведей, которые разоряют подсобные хозяйства у домов, построенных рядом с лесом в Хостинском районе, рассказал начальник отдела по охране животного мира, старший охотовед ФГБУ "Сочинский национальный парк" Реваз Пруидзе.

По его словам, парк получил коллективную жалобу от жителей поселка Верхний Юрт, которых донимает бурый медведь.

Пруидзе отметил, что количество выходов медведей к людям увеличилось из-за отсутствия в этот период в лесу кормовой базы: каштан, бук, ягоды еще не созрели.

"В это время в Сочи медведи всегда приходят к людям за едой. Недавно медведь утащил козу, разорил четыре улья, постоянно хищники воруют у людей кроликов, птицу, часто разоряют виноград", - рассказал он.

"Шакалов, медведей и енотов привлекают кормовые запахи. Поэтому отходы нельзя оставлять на своей территории, их надо вывозить или уничтожать. Если есть фруктовые деревья и виноград, необходимо за забором расчищать территорию, потому что никакой зверь не любит открытое пространство. Пасечникам мы рекомендуем устанавливать электрозабор, который является отличной защитой от диких зверей", - посоветовал Пруидзе.

Он напомнил, что в Сочи были случаи нападения хищников на людей.

"В 2016 году в селе Ордынка медведь загрыз 70-летнюю местную жительницу. У нее был самый крайний дом, забор которого граничил с лесом. К яблоне пришла медведица с медвежатами, а пенсионерка вышла на них с собаками. Защищаясь, медведица загрызла женщину", - охотовед.

После этого случая охотники стали получать лицензию на отстрел медведя.

"Если медведь зайдет в дом и угрожает жизни и здоровью человека, мы его сможем отстрелить, имея на руках лицензию", - отметил Пруидзе.

По его словам, на территории Сочинского национального парка, который расположен на площади порядка 200 га, обитают порядка 300 бурых медведей.

Сочи Сочинский национальный парк коронавирус

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