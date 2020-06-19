Потерявший ход в Баренцевом море российский траулер отбуксируют на ремонт в Норвегию

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Траулер Nord Tral (компания-судовладелец сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз "Беломорский рыбак"), у которого в четверг в Баренцевом море отказало рулевое управление, будет взят на буксир в воскресенье.

Как сообщили "Интерфаксу" в службе наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда в пятницу, экипажу судна ничего не угрожает.

"Это северо-западнее Новой Земли, идти туда двое суток. Прибытие ожидается 21 числа, в воскресенье, приблизительно в 4 часа утра", - сказал собеседник.

Он добавил, что погода в море благополучная и спокойная, поблизости работают другие суда.

Как сообщалось, в четверг в восточной части Баренцева моря помощь спасателей потребовалась траулеру Nord Tral. На помощь судну вышел морской спасательный буксир "Мурманрыба". Судовладельцем принято решение буксировать судно в Норвегию на ремонт.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что на борту находятся 24 человека.