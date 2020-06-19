К гибели 6-летнего ребенка в Красноярске оказался причастен 12-летний подросток

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске установили причастность 12-летнего подростка к гибели 6-летнего мальчика, тело которого нашли в Енисее в начале июня.

Пресс-служба главного следственного управления СКР по региону сообщила, что вечером 1 июня ребенок и подросток вместе пошли гулять на остров Татышев и по пути поссорились.

Как отмечается, старший приятель толкнул мальчика, отчего тот поскользнулся и упал в воду. Видя, что ребенок начал барахтаться в воде и тонуть, подросток ушел с места происшествия.

При расследовании уголовного дела в числе прочих рассматривалась версия о криминальном характере гибели ребенка. Было допрошено более 20 свидетелей и очевидцев, а также детей, накануне контактировавших с погибшим, назначено 10 экспертиз и исследований, изъято около 80 гигабайтов файлов с камер видеонаблюдения.

В настоящее время решается вопрос о помещении подростка на период расследования в соцучреждение.

Как сообщалось, 3 июня следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по факту гибели ранее пропавшего ребенка по статье "Убийство", его тело нашел рыбак на берегу реки Енисей. Отмечалось, что эксперты не нашли на теле ребенка признаков насильственной смерти.