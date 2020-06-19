Две трети регионов РФ приступили к снятию коронавирусных ограничений

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 53 региона РФ находятся на первом этапе снятия ограничений, еще девять перешли на второй этап и шесть регионов готовы к переходу на первый этап.

"Речь идет о тех регионах, в которых эпидемическая ситуация начала развиваться позже", - отметила Голикова в пятницу на встрече президента России Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с COVID-19.

Вице-премьер подчеркнула, что в правительстве "аккуратно следят за ситуацией" и стремятся к тому, чтобы, начав снимать ограничения, их не пришлось бы вводить обратно. Приступить к открытию бизнеса можно там, где темпы прироста заболевших устойчиво снижаются - например, как это происходит в Москве, отметила вице-премьер.

"Мы с пониманием относимся к этой ситуации, но также просим отнестись к ситуации, связанной с необходимостью сохранения здоровья наших граждан", - сказала Голикова.

Она добавила, что в правительстве готовы выслушать предложения отраслей о работе предприятий в условиях, когда необходимо защитить здоровье россиян.

13 июня Голикова говорила, что на эту дату 43 региона вышли на первый этап снятия коронавирусных ограничений, шесть находятся на втором этапе, а оставшиеся регионы "постепенно движутся к первому этапу".

Этапы выхода из самоизоляции

Как сообщалось ранее, выход из режима самоизоляции в России будет поэтапным - ограничительные меры в отношении граждан и организаций будут сниматься постепенно, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом.

На первом этапе, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, становятся возможны прогулки и занятия спортом на улице. Гулять и заниматься спортом можно будет максимум вдвоем (при занятиях расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 м), но при прогулках будет запрещено посещать места массового скопления людей и детские площадки. Будет разрешена работа небольших объектов непродовольственной торговли (зал - до 400 кв. м) и сферы услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.

На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации", говорится в рекомендациях. При этом сохранятся ограничения на предельное количество покупателей в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения по числу посетителей (покупателей) и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения. Кроме того, откроются парки, скверы и другие места отдыха, но тоже при условии социального дистанцирования.