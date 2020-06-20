В Коми задержали полицейского по подозрению в убийстве коллег

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник отдела МВД РФ по Воркуте (Коми) задержан по подозрению в убийстве двоих своих коллег, сообщила пресс-служба республиканского ведомства в субботу.

"20 июня в дежурную часть МВД России по республике Коми поступило сообщение о том, что в здании, расположенном по переулку Юнь-Ягинский Воркуты, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте. По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте", - рассказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершенного преступления.

Как добавили в ведомстве, руководство МВД по республике назначило проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивами и понесет ответственность в соответствии с законодательством.

В МВД отметили, что также "будет дана принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом, и принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника полиции".