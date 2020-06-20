Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 20.06В России 576 952+7 889В мире 8 663 136+174 159

В Коми задержали полицейского по подозрению в убийстве коллег

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник отдела МВД РФ по Воркуте (Коми) задержан по подозрению в убийстве двоих своих коллег, сообщила пресс-служба республиканского ведомства в субботу.

"20 июня в дежурную часть МВД России по республике Коми поступило сообщение о том, что в здании, расположенном по переулку Юнь-Ягинский Воркуты, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте. По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте", - рассказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершенного преступления.

Как добавили в ведомстве, руководство МВД по республике назначило проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивами и понесет ответственность в соответствии с законодательством.

В МВД отметили, что также "будет дана принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом, и принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника полиции".

Коми Воркута МВД

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Психиатры признали Ефремова вменяемым

Психиатры признали Ефремова вменяемым
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

Калининградские власти заметно ослабляют режим коронавирусных ограничений

Военнослужащий арестован в Петербурге за избиение троих инспекторов ГИБДД

Маленькая девочка утонула в бассейне в Перми

Женщина и маленький ребенок обнаружены мертвыми в Тамбовской области

Запрет на отправку угля на Мурманск не коснется застрявших в пути 100 составов

Запрет на отправку угля на Мурманск не коснется застрявших в пути 100 составов

Кадыров одобрил разгром во французском Дижоне из-за избиения чеченского подростка

Большие запасы подземных пресных вод обнаружили в Крыму

Что произошло за день: пятница, 19 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');