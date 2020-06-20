Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 20.06В России 576 952+7 889В мире 8 663 136+174 159

В Коми возбудили дело в связи с убийством двух воркутинских полицейских

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Водитель группы обслуживания дежурной части отделения МВД РФ по Воркуте (Коми) подозревается в убийстве двух сотрудников полиции, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР в субботу.

Как рассказали в пресс-службе, по данным следствия, ночью 20 июня в гараже автохозяйства ФКУ "ЦХиСО МВД по республике Коми" ОМВД России по Воркуте обнаружены тела 38-летнего начальника отделения по обслуживанию ОМВД России по городу и 49-летнего вольнонаемного слесаря указанной организации с множественными повреждениями в области головы.

По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний водитель группы обслуживания дежурной части ОМВД России по Воркуте, подчеркнули в ведомстве.

Проведены осмотры места происшествия и места жительства подозреваемого. Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

В РоссииВ Коми задержали полицейского по подозрению в убийстве коллегЧитать подробнее

Как сообщалось, в субботу в дежурную часть МВД России по республике Коми поступило сообщение о том, что в здании на переулке Юнь-Ягинский в Воркуте обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД. По горячим следам по подозрению в совершении преступления был задержан сотрудник воркутинской полиции.

В Воркуту направлена рабочая группа МВД Коми.

Коми Воркута МВД СКР

Новости по теме

Новости

Песков назвал поправки в Конституцию цементированием состояния сильной России

Песков назвал поправки в Конституцию цементированием состояния сильной России

Путин призвал использовать опыт борьбы с COVID-19 при решении проблем в здравоохранении

Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Президент РФ посчитал создаваемые в стране лекарства от COVID-19 лучшими в мире

ДТП с участием Михаила Ефремова

Психиатры признали Ефремова вменяемым

Психиатры признали Ефремова вменяемым

В Коми задержали полицейского по подозрению в убийстве коллег

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

На фанатов "Спартака" завели дело после акции в поддержку команды с поджогом фаеров

Калининградские власти заметно ослабляют режим коронавирусных ограничений

Военнослужащий арестован в Петербурге за избиение троих инспекторов ГИБДД

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');