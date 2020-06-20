В Коми возбудили дело в связи с убийством двух воркутинских полицейских

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Водитель группы обслуживания дежурной части отделения МВД РФ по Воркуте (Коми) подозревается в убийстве двух сотрудников полиции, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР в субботу.

Как рассказали в пресс-службе, по данным следствия, ночью 20 июня в гараже автохозяйства ФКУ "ЦХиСО МВД по республике Коми" ОМВД России по Воркуте обнаружены тела 38-летнего начальника отделения по обслуживанию ОМВД России по городу и 49-летнего вольнонаемного слесаря указанной организации с множественными повреждениями в области головы.

По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний водитель группы обслуживания дежурной части ОМВД России по Воркуте, подчеркнули в ведомстве.

Проведены осмотры места происшествия и места жительства подозреваемого. Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как сообщалось, в субботу в дежурную часть МВД России по республике Коми поступило сообщение о том, что в здании на переулке Юнь-Ягинский в Воркуте обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД. По горячим следам по подозрению в совершении преступления был задержан сотрудник воркутинской полиции.

В Воркуту направлена рабочая группа МВД Коми.