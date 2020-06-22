Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
на 21.06В России 584 680+7 728В мире 8 954 125+162 321

Еще три кандидата выдвинулись в губернаторы Иркутской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Иркутской области приняла документы о выдвижении на досрочные выборы губернатора региона еще от трех кандидатов, сообщает в понедельник пресс-служба областного избиркома.

Все они выдвинуты областными отделениями партий: от "Гражданской платформы" идет депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко, от ЛДПР - координатор регионального отделения партии Андрей Духовников, от "Справедливой России" - вице-спикер Законодательного собрания области Лариса Егорова. На воскресном заседании облизбиркома были зарегистрированы уполномоченные представители по финансовым вопросам от всех трех кандидатов.

Таким образом, на пост губернатора Иркутской области теперь претендуют шесть человек.

Первым на досрочные выборы главы области выдвинулся в порядке самовыдвижения врио губернатора Игорь Кобзев. Он представил соответствующие документы в избирком региона 11 июня.

Вторым кандидатом стал Максим Евдокимов, его кандидатуру 15 июня выдвинуло региональное отделение партии "Родина", которое он возглавляет.

18 июня на выборы выдвинулся мэр золотоносного Бодайбинского района области Евгений Юмашев, он воспользовался правом самовыдвижения.

10 июня депутаты Законодательного собрания Иркутской области назначили досрочные выборы губернатора региона на единый день голосования в 2020 году - 13 сентября.

12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста главы региона по его собственному желанию и назначил врио губернатора Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

Согласно действующему законодательству, в выборах губернатора области могут участвовать кандидаты избирательных объединений и самовыдвиженцы.

По данным избирательной комиссии региона, по состоянию на 1 января 2020 года в области насчитывается 1 861 205 избирателей.

Иркутская область

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

До пяти тонн топлива попало в почву после утечки на электростанции в Якутии

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

Что произошло за день: воскресенье, 21 июня

"Серебряный дождь" заявил, что нуждается в помощи слушателей и после преодоления кризиса

Источник сообщил, что Верзилов дает объяснения по делу об экстремизме в интернете

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Сотрудника полиции Воркуты арестовали на два месяца по делу об убийстве коллег

Пандемия коронавируса

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с начала июня

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с начала июня

Проценко и еще четыре врача стали Героями Труда за заслуги в борьбе с COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');