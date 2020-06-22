Еще три кандидата выдвинулись в губернаторы Иркутской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Иркутской области приняла документы о выдвижении на досрочные выборы губернатора региона еще от трех кандидатов, сообщает в понедельник пресс-служба областного избиркома.

Все они выдвинуты областными отделениями партий: от "Гражданской платформы" идет депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко, от ЛДПР - координатор регионального отделения партии Андрей Духовников, от "Справедливой России" - вице-спикер Законодательного собрания области Лариса Егорова. На воскресном заседании облизбиркома были зарегистрированы уполномоченные представители по финансовым вопросам от всех трех кандидатов.

Таким образом, на пост губернатора Иркутской области теперь претендуют шесть человек.

Первым на досрочные выборы главы области выдвинулся в порядке самовыдвижения врио губернатора Игорь Кобзев. Он представил соответствующие документы в избирком региона 11 июня.

Вторым кандидатом стал Максим Евдокимов, его кандидатуру 15 июня выдвинуло региональное отделение партии "Родина", которое он возглавляет.

18 июня на выборы выдвинулся мэр золотоносного Бодайбинского района области Евгений Юмашев, он воспользовался правом самовыдвижения.

10 июня депутаты Законодательного собрания Иркутской области назначили досрочные выборы губернатора региона на единый день голосования в 2020 году - 13 сентября.

12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста главы региона по его собственному желанию и назначил врио губернатора Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

Согласно действующему законодательству, в выборах губернатора области могут участвовать кандидаты избирательных объединений и самовыдвиженцы.

По данным избирательной комиссии региона, по состоянию на 1 января 2020 года в области насчитывается 1 861 205 избирателей.