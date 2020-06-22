Более 20 человек доставили в полицию после рейда по барам в центре Петербурга

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В выходные петербургские полицейские совместно с Роспотребнадзором провели ночные рейды по увеселительным заведениям на улице Рубинштейна, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В отдел полиции доставлен 21 правонарушитель: девять человек - за употребление алкоголя в неположенном месте, семь - за мелкое хулиганство и пять человек - за употребление наркотиков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, нарушения выявлены в шести заведениях.

Так, в двух барах продавали алкоголь несовершеннолетним, что привело к составлению протоколов об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Еще в одном баре полицейские изъяли из незаконного оборота около сотни бутылок алкоголя. В соседнем заведении выявили нарушение санитарных норм и клиентов в состоянии наркотического опьянения. Санитарные норму нарушали также в другом баре на Рубинштейна, в отношении обоих баров Роспотребнадзор подготовил определения о приостановке работы.

Кроме того, в круглосуточном магазине на этой улице продавали алкоголь, несмотря на ночное время. Изъято более полутысячи бутылок спиртного, добавили в полиции.

"Оценивая результаты профилактического рейда, полиция Центрального района решила проводить такие мероприятия на постоянной основе", - отмечается в сообщении.

Ранее в соцсетях появились фото и видео, на которых зафиксированы работающие бары и вечеринки на Рубинштейна. При этом, согласно постановлению Смольного, из-за коронавируса в Петербурге временно запрещена работа увеселительных учреждений.