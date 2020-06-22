Летние кафе и террасы откроют в Петербурге с 29 июня

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге с 29 июня будет разрешена работа летних кафе и террас, сообщает в понедельник оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Уточняется, что террасы нельзя устанавливать на газоне, а столы на ночь нужно убирать. Летние кафе должны работать с соблюдением санитарных норм.

Городские кафе уже начали монтировать летние террасы, некоторые выставили на улицу столики и стулья и, хотя заведения пока обслуживают на вынос, они не запрещают покупателям сидеть на них.