Банкиры отметили рост расходов россиян на сайтах знакомств в условиях пандемии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - С начала введения в России ограничений по коронавирусу клиенты Московского кредитного банка (МКБ) сократили количество операций по картам на 40%, но при этом количество платежей на сайтах знакомств, проходящих по коду МСС 7273 "Знакомства", значительно выросло, заметили аналитики МКБ.

Сразу после введения самоизоляции количество совершенных покупок на таких сайтаах выросло на треть в сравнении с периодом до пандемии, а средний чек сохранился на уровне 150 рублей.

За первую неделю июня, когда ограничения начали отменять, активность россиян на сайтах знакомств существенно возросла, количество оплат платных подписок, лайков и иных услуг сайтов знакомств выросло более чем в два раза.

С середины месяца спрос на услуги сайтов знакомств стабилизировался на уровне, превышающем платежи докоронавирусного периода на 71%. Средний чек на сегодняшний день зависит от дня недели и колеблется в пределах 100-140 рублей, отмечают в МКБ.