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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:34Заразились
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В Tinder появился пользователь COVID-19 и сразу нашел себе пару

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Необычная социальная реклама появилась во всемирно известной сети знакомств Tinder: пользователь COVID-19 в своём профиле рассказывает о том, как он коварен и советует держаться от него подальше.

В качестве своей профессиональной деятельности COVID 19 указал "пандемию". Он также сообщил, что происходит из большой семьи вирусов и предупредил, как опасно связываться с ним.

Пандемия коронавируса

"Люблю воздух и продукты, а также рукопожатия и поцелуи. После контакта со мной у тебя будет температура, сухой кашель, одышка, боль в мышцах и утомленность. Я буду звать тебя гулять в парки и общественные места, но знай - этого делать нельзя. Лучше не контактируй со мной и проведи время дома. Всю полезную информацию читай на стопкоронавирус.рф, - говорится в анкете COVID.

В редакции сайта стопкоронавирус.рф "Интерфаксу" подтвердили, что всемирно известная сеть знакомств использовалась как инструмент социальной рекламы, чтобы привлечь внимание к проблеме быстрого распространения вируса.

Пользователи проявляют интерес к COVID - с утра вторника у него уже образовалось девять пар.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
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