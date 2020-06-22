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В Якутии возбудили дело после утечки топлива из цистерны на электростанции

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело поcле утечки 4 тонн топлива из цистерны дизельной электростанции АО "Сахаэнерго" (входит в "РусГидро") в селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии. Об этом сообщает прокуратура республики.

Дело возбуждено по части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли)".

На месте происшествия работает природоохранный прокурор республики. По предварительным данным прокурорской проверки, на предприятии должным образом не соблюдались требования законодательства об охране окружающей среды и промышленной безопасности.

В понедельник утром были завершены работы по перекачке топлива из неисправного резервуара, из которого в почву вытекло около 4 тонн топлива. Дизтополиво попало также в реку Алазея.

На загрязненном участке будут организованы работы по рекультивации. В понедельник МЧС доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара.

Об утечке топлива на электростанции АО "Сахаэнерго" (входит в "РусГидро") стало известно вечером в воскресенье.

Якутия

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