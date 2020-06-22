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В Якутии откачали все топливо из поврежденного резервуара на электростанции

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На дизельной электростанции в селе Аргахтах (Якутия) завершены работы по перекачке топлива из неисправного резервуара, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

В ведомстве также уточнили, что из поврежденного резервуара в почву вытекло около 4 тонн топлива. На загрязненном участке будут организованы работы по рекультивации. Утром в понедельник МЧС доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара.

Об утечке топлива на электростанции АО "Сахаэнерго" (входит в "РусГидро") стало известно вечером в воскресенье.

Ранее МЧС оценивало объем вытекшего из резервуара топлива менее чем в пять тонн.

Якутия МЧС России

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