В Facebook обнаружили фальшивую рекламу крупных банков с обещанием больших выплат

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Facebook обнаружилась новая схема мошенничества, в рамках которой гражданам от лица крупных банков, в частности, Сбербанка, обещают крупные выплаты на фоне ситуации с коронавирусом, на фальшивую рекламу обратил внимание корреспондент "Коммерсанта", сообщает издание во вторник.

Автор объявления в соцсети от лица Сбербанка предлагает пользователям перейти по ссылке, чтобы получить банковскую карту с суммой до 600 тыс. рублей. Эти средства банк решил раздать "в связи с текущей ситуацией", утверждается в тексте объявления. Запись репостнули несколько десятков раз, под постом оставили сотни комментариев, в том числе отмечая реальную страницу Сбербанка в фейсбуке, пишет "Ъ".

В Сбербанке изданию заявили, что появление фальшивой рекламы на такой крупной площадке, как Facebook, "вызывает недоумение". "Это демонстрация неспособности обеспечить безопасность контента со стороны организаций, которые заявляют о своем высоком экспертном уровне в этом вопросе", - подчеркнул представитель финансового конгломерата.

Собеседник издания отметил, что в Сбербанке постоянно отслеживают появление в интернете и социальных сетях мошеннических аккаунтов. Всего с начала 2020 года банк заблокировал свыше 18 тыс. таких аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.

Реакция Facebook

В свою очередь в Facebook "Ъ" сообщили, что удаляют объявления мошенников из соцсети сразу, как только узнают об этом. Также в компании поступили и с упомянутой рекламой от лица Сбербанка, заверил собеседник издания. "Наши системы работают лучше, когда люди сообщают о замеченных случаях подобной рекламы, нажав на три точки в верхнем правом углу рекламного объявления и выбрав опцию "Пожаловаться на рекламу"", - заявил представитель компании.

В пресс-службе "Альфа-банка" "Ъ" сообщили, что также столкнулись с проблемой активности мошенников в Facebook. Как заявили в пресс-службе, с апреля количество мошеннических аккаунтов в соцсетях и сайтов-подделок, использующих имя "Альфа-банка", выросло примерно в два раза, причем активно они распространяются именно через Facebook.

"Самый частый сценарий - обещание материальной помощи и выманивание платежных данных у клиента", - сказали в "Альфа-банке", добавив, что они постоянно блокируют мошеннические сайты и аккаунты в соцсетях. В пресс-службе ВТБ сообщили, что банку неизвестно о подобных случаях в связи со своим брендом.

Претензии Дурова к Facebook

Ранее в июне основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Facebook за публикацию в соцсети фальшивой рекламы от его имени. Он даже пригрозил компании судебными исками в случае, если Facebook и Instagram не прекратят одобрять рекламные объявления такого рода.

"Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени", - написал Дуров в своем телеграм-канале. Он пояснил, что в соцсетях появляются рекламные сообщения, прикрывающиеся его именем, с предложениями заработка.

Они не имеют отношения ни к нему самому, ни к Telegram, а жертвами мошеннических схем становятся пожилые люди и пенсионеры, отметил Дуров.