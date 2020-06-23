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Полиция Ленинградской области нашла похитителей 35 тонн брусники

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Четверо задержаны в Ленинградской области за кражу в 2019 году почти 80 тонн замороженной брусники, сливочного масла и сыра, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

В январе в полицию обратились руководители двух петербургских компаний, занимающихся оптовыми поставками продуктов из Белоруссии. В ноябре минувшего года они с разницей в несколько дней заключили с одним лицом два договора на поставку почти 35 тонн мороженой брусники на сумму более 5,5 млн рублей и 40 тонн сливочного масла и сыра на 13 млн рублей.

Согласно договоренностям, товар был отгружен на склад в деревне Федоровское Тосненского района, после чего оптовики стали ждать поступления денежных средств за проданные продукты, а, не дождавшись, пошли в полицию. "Естественно, в первую очередь, проверили склад и, конечно же, товаров там уже не было", - говорится в пресс-релизе.

Полицейские изучили документацию компании-покупателя. Было установлено, что преступники использовали ее как юридическую "ширму".

Сыщики вышли на некую фирму с офисом на Ярославском проспекте в Петербурге, возглавляемую 49-летним уроженцем Ленинграда. При этом в уставных документах фирмы мужчина значился под другой фамилией. Оперативники установили причастность коммерсанта к афере с продуктами.

Также были установлены другие участники мошеннической схемы: 55-летний петербуржец, 37-летняя жительница Выборгского района Ленинградской области и 41-летняя жительница Красного Села.

В ходе обысков у задержанных изъяли бланки удостоверений и вкладышей с логотипами федеральных органов госвласти, рубли и валюту, электронные носители информации и боевой пистолет с патронами.

Четверо подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Суд отправил их под домашний арест. Фигурантов проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ленинградская область МВД

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