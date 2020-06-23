Гнезда редких аистов в Приамурье из-за бэби-бума едва вместили подросших птенцов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Редкие дальневосточные аисты в Амурской области, несмотря на некоторые потери, оправдали ожидания специалистов на бэйби-бум.

Областное управление по охране животного мира сообщает, что большинство краснокнижных семейств в этом сезоне растят в заказниках Приамурья по четыре-пять птенцов.

"Большие гнезда птиц уже вмещают с трудом, а летать они начнут только через месяц. При этом, родителям не составляет труда прокормить свои многодетные семейства. Дождливый июнь обеспечил аистов прекрасной кормовой базой - в полях стоит вода, и добыть мелкую рыбешку и земноводных птицам не сложно", - говорится в сообщении.

При этом численность аистов заметно выросла - весной только в заказниках насчитали 86 пар. Учитывая ситуацию, охотоведы планируют ставить в заказниках новые опоры для гнезд. Еще в начале весны их количество казалось достаточным, но сейчас заселенными оказались 80% из них.

Дальневосточный аист бережёт всё, что нажито непосильным трудом. Поэтому возвращается после зимовки в одно и то же гнездо в течение нескольких лет. Это и отличает их от многих других птиц, которые каждый раз вьют новые по возвращении. pic.twitter.com/RmlVs5q81t — WWF России (@wwfRU) March 8, 2019

Заместитель начальника дирекции по охране и использованию животного мира Андрей Тарасов отмечает, что если в Приамурье в будущем году вернется хотя бы половина подросших птенцов, "жилищная проблема у аистов встанет очень остро".

"Прошлое лето также было дождливым, из этого и делался прогноз на нынешний сезон. Аисты запоминают, трудно ли им было прокормиться и уже исходя из этого "планируют" количество птенцов. Если в июле и августе погода не изменится, на будущий год также можно будет предполагать большое количество птенцов", - приводятся в сообщении слова Тарасова.

Как сообщалось, весной в заказниках Приамурья аисты заселили максимальное количество гнезд на учетных территориях и установили рекорды по количеству яиц в одной кладке.

Дальневосточный аист - одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу РФ, международного союза охраны природы.

Следить за жизнью краснокнижных птиц до их отлета в теплые края можно на сайте "АмурИнфоЦентр".