Федеральная палата адвокатов осудила поведение защитников Ефремова и потерпевших

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Федеральная палата адвокатов (ФПА) заявила, что защитник актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в Москве, как и адвокат потерпевшей стороны, разглашают сведения адвокатской тайны и используют причастность к его делу для самопиара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФПА во вторник.

"Эти адвокаты активно выступают в средствах массовой информации в связи с данным происшествием (...). При этом они публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре", - заявили в палате.

В ФПА также указали, что ряд других адвокатов, не участвующих в уголовном деле Ефремова, дают публичные комментарии о его обстоятельствах, рекомендации по осуществлению защиты или представлению интересов потерпевших.

"Совет Федеральной палаты адвокатов России обеспокоен таким поведением упомянутых адвокатов, не характерным для членов профессионального сообщества, заботящихся об авторитете адвокатуры как независимого института гражданского общества и составной части отправления правосудия", - отметили в пресс-службе.

По их мнению, такое поведение адвокатов может сформировать превратное представление о существе адвокатской деятельности, а также ее ценностях и традициях.

"Совет призывает всех членов сообщества вне зависимости от любых конъюнктурных соображений неуклонно следовать фундаментальным принципам и правилам профессии", - заключили в пресс-службе палаты.

Резонансное ДТП на Смоленской площади

Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек.

Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.

Проведенная экспертиза подтвердила вменяемость Ефремова, однако психиатр обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков, сообщал ранее "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.