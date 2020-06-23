Спрос на доставку в McDonald's вырос в 4 раза за период самоизоляции

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сеть McDonald's в России отметила рост спроса на доставку во время ограничений, введенных из-за коронавируса: за время самоизоляции количество заказов выросло в четыре раза по сравнению с показателем за аналогичный период в прошлом году.

"Конечно, в период самоизоляции мы видели уменьшение количества гостей, как и другие рестораны. Однако за это время нам удалось нарастить количество посетителей и на "МакАвто" (почти на четверть), и в "МакДоставке" (в четыре раза)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

McDonald's запустил в России сервис доставки из шести предприятий сети в июне 2017 года. На данный момент доставка доступна из большинства ресторанов через сайт сети и в приложениях Delivery Club и "Яндекс.Еда".

Динамику выручки и долю доставки от оборота на российском рынке McDonald's не раскрывает.

При этом в компании отметили, что в июне наблюдают постепенное восстановление продаж по сравнению с предыдущими месяцами.

По мере снятия ограничений в регионах РФ сеть начала постепенно восстанавливать работу в полном объеме. Во вторник McDonald's объявил, что открывает залы всех 186 предприятий в Москве. В зависимости от текущей загруженности заведения будут работать только навынос или в привычном формате, когда гость может поесть в зале либо взять заказ с собой.

Компания разработала комплекс мер безопасности, который дополняется в каждом регионе в соответствии с требованиями контролирующих органов и региональных властей.

Например, для соблюдения социального дистанцирования нанесена разметка как внутри, так и за пределами предприятия. Зоны приема и выдачи заказов оборудованы защитными экранами, в залах и на кухне работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха. В некоторых регионах между посадочными местами в зале будут установлены защитные экраны, а на столах, за которые нельзя садиться для соблюдения социальной дистанции, размещены специальные стикеры.

Ранее, 16 июня, в Москве открылись летние площадки McDonald's, которые в первые дни посетили более 1,5 млн человек.

Открыты для посетителей залы McDonald's в Башкирии, летние веранды - в Белгороде, Краснодаре, Сочи, Анапе и Новороссийске. По мере снятия ограничений компания готова возобновить работу в остальных регионах России, соблюдая все требования региональных властей и обеспечивая безопасность сотрудников и посетителей, говорится в сообщении McDonald's.

Сеть McDonald's в России объединяет более 740 ресторанов в 59 субъектах РФ, на предприятиях сети занято свыше 60 тыс. человек. Пул российских поставщиков компании объединяет более 160 предприятий. Суммарный объем инвестиций McDonald's в России составляет более $2,5 млрд при среднегодовом росте инвестиций в 14%.