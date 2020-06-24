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Правозащитники попросили генпрокурора РФ защитить права тяжелобольного ребенка

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека обратилось к генеральному прокурору РФ с просьбой защитить права несовершеннолетнего, которому отказали в установлении инвалидности.

Вице-президент организации Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что к нему обратилась мать девятилетнего мальчика. Женщина сообщила, что у ребенка нет одной почки, но ему отказали в установлении инвалидности. Она также рассказала о других случаях отказа тяжелобольным несовершеннолетним в получении инвалидности.

Мельников отметил, что, по словам матери, болезнь спровоцировала у сына развитие большого количества сопутствующих заболеваний, а также вызвала осложнения. По ее убеждению, комиссии при установлении инвалидности не дали этим фактам соответствующей оценки.

В письме правозащитник обращает внимание генпрокурора, что на протяжении длительного времени женщина предпринимала многочисленные меры для восстановления нарушенных прав своего сына, обращалась в различные инстанции однако добиться результата не удалось.

Международный комитет защиты прав человека Иван Мельников

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