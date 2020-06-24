Владимир Уйба выдвинулся кандидатом на выборы главы Коми

ВРИО главы республики решил принять участие в выборах в порядке самовыдвижения

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба выдвинулся кандидатом на должность руководителя республики.

Как сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии, утром в среду Уйба предоставил личное заявление в письменной форме о согласии баллотироваться кандидатом на должность главы Коми, а также другие документы. Процедура выдвижения кандидата завершилась выдачей подтверждающего документа.

Теперь кандидат может вести предвыборную агитацию и назначить доверенных лиц. Он должен создать собственный фонд для финансирования избирательной кампании. В поддержку выдвижения кандидата должны быть собраны не менее 180 подписей депутатов представительных органов муниципалитетов.

Уйба решил участвовать на выборах в порядке самовыдвижения, поэтому его выдвижение должно быть также поддержано подписями избирателей. Необходимое количество - не менее 6 614.

Прием документов для выдвижения на выборы начался в среду и продлится до 18:00 19 июля. Прием документов для регистрации будут проводить с 19 июля до 18:00 29 июля.

"Будучи беспартийным, иду на выборы в качестве самовыдвиженца. Это если говорить официальным языком. А если говорить от души, положа руку на сердце, просто хочу выполнить то, о чем со многими из вас мы уже говорили на встречах. Сделать все для того, чтобы наши ветераны были окружены заботой и вниманием, чтобы те, кто работает, мог реализовать себя как профессионал и на достойном уровне обеспечить свою семью. Хочу, чтобы наши молодые люди не посматривали в сторону других регионов, а строили свою жизнь здесь, в республике, и видели для себя перспективу", - написал Уйба на своей странице в соцсети.

Другие претенденты на пост

Как сообщалось, в апреле о выдвижении на выборы главы республики объявил первый секретарь комитета Коми отделения КПРФ, депутат Госсовета региона Олег Михайлов.

А 19 июня ЛДПР определилась со своим кандидатом, им стал предприниматель из Усинска Андрей Никитин. Затем Коммунистическая партия социальной справедливости выдвинула Сергея Пономарева. Региональное отделение партии "Зеленая альтернатива" предложило Виктора Бетехтина, который является председателем республиканского союза регби.

Досрочные выборы главы Коми назначены на 13 сентября. В них смогут принять участие самовыдвиженцы.

Прежний глава Коми Сергей Гапликов объявил о своей отставке 2 апреля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Уйба.