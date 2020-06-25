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Глава контейнерного оператора Global Ports покинет компанию 15 июля

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор Global Ports Management LLC Владимир Бычков покидает компанию с 15 июля, сообщили в Global Ports.

Согласно сообщению, совет директоров начал процесс выбора преемника. В компании не комментируют, куда уходит топ-менеджер, отмечают, что это связано с личными причинами.

"Владимиру была поручена амбициозная задача по реформированию компании, и он успешно с ней справился. Он покидает свой пост в качестве генерального директора - стратега и реформатора, а компания сосредоточится на реализации разработанной стратегии, дальнейшем повышении операционной эффективности и удовлетворенности клиентов, и все это станет основными целями для преемника Владимира Бычкова", - заявил председатель совета директоров УК "Дело" Сергей Шишкарев.

"В начале работы перед Владимиром Бычковым как новым генеральным директором был поставлен ряд стратегических целей. Совет директоров поставил задачу преобразовать компанию в централизованный клиентоориентированный бизнес, внедрить современные цифровые технологии и повысить операционную эффективность, и все эти задачи легли в основу новой стратегии компании", - отметил председатель совета директоров Global Ports Сорен Якобсен.

"Под руководством Владимира компания завершила процесс централизации, внедрила ERP и укрепила свое лидирующее положение на рынке. Владимир перестроил корпоративную культуру, в результате чего мы стали ориентированной на будущее современной компанией", - подчеркнул Якобсен.

Бычков пришел в Global Ports в июле 2018 г., сменив на посту CEO Михаила Логанова. До прихода в Global Ports работал в группе "Дело" с 2000 г.. В 2004-2009 гг. Бычков возглавлял "Дело", в 2010 г. стал гендиректором одного из ключевых активов группы - компании "Рускон".

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") и APM Terminals B.V. (20,5%), GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Global Ports Владимир Бычков Дело Сергей Шишкарев Сорен Якобсен

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