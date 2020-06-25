Участник инцидента во время парада в Москве пройдет психиатрическую экспертизу

Парад Победы в Москве Фото: Reuters

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рядовой-срочник - участник инцидента во время парада Победы в Москве госпитализирован для психиатрической экспертизы, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"22-летний Никита Ерошенко помещен в стационар для проведения психиатрического обследования. По факту его противоправных действий проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Накануне в день проведения парада Победы солдат-срочник Ерошенко, который должен был участвовать в торжественном шествии, в последний момент был переведен в резерв из-за конфликта с сослуживцами. В отместку он разбил прикладом карабина окно машины Федеральной службы охраны (ФСО).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил источник.