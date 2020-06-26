Директор Кунсткамеры рассказал о надрыве, произошедшем с людьми в "COVID-эпоху"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В период пандемии коронавируса с людьми произошел надрыв из-за отсутствия движения, считает директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев.

"Половину жизни мы сидим. Другую половину мы лежим. Лежа мы отдыхаем от сидения. Оседлость воспринимается как великое достижение цивилизации. Протест против этого виден в туризме пенсионеров. И все мы видим, какой надрыв произошел с людьми, когда все стали сидеть в COVID-эпоху", - сказал журналистам Головнев в пятницу.

По его мнению, люди рождаются как мобильные существа. "Младенец, когда научился ползать, все время в движении, дети очень подвижны. А затем родители и школа учат их сидеть. Люди в действительности рвутся в движение. Мы любим боевики, погони на экранах. Герои замещают движение, которого нам не хватает. Посмотрите, что с фитнесом. Это мода номер один. Это компенсация движения, азарта", - отметил директор Кунсткамеры.

Он добавил, что люди изобрели средства бывать во всем мире, не бывая там. Особенно много этим стали пользоваться во время карантина. "Человечество научилось даже сидя летать. Ко мне врачи обращались, чтобы я советовал, как теоретик движения, пациентам движение", - сказал Головнев.

Ученый считает, что европейская концепция путешествия в докарантинное время сводится к тому, что мы оказывается в определенном пункте и путешествуем в нем. "Однако удовольствие должно быть и в самом перемещении, потому что человек - существо мобильное и именно не в виртуальном смысле, а физическом", - пояснил он.