Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 26.06В России 620 794+6 800В мире 9 609 829+179 313

Директор Кунсткамеры рассказал о надрыве, произошедшем с людьми в "COVID-эпоху"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В период пандемии коронавируса с людьми произошел надрыв из-за отсутствия движения, считает директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев.

"Половину жизни мы сидим. Другую половину мы лежим. Лежа мы отдыхаем от сидения. Оседлость воспринимается как великое достижение цивилизации. Протест против этого виден в туризме пенсионеров. И все мы видим, какой надрыв произошел с людьми, когда все стали сидеть в COVID-эпоху", - сказал журналистам Головнев в пятницу.

По его мнению, люди рождаются как мобильные существа. "Младенец, когда научился ползать, все время в движении, дети очень подвижны. А затем родители и школа учат их сидеть. Люди в действительности рвутся в движение. Мы любим боевики, погони на экранах. Герои замещают движение, которого нам не хватает. Посмотрите, что с фитнесом. Это мода номер один. Это компенсация движения, азарта", - отметил директор Кунсткамеры.

Он добавил, что люди изобрели средства бывать во всем мире, не бывая там. Особенно много этим стали пользоваться во время карантина. "Человечество научилось даже сидя летать. Ко мне врачи обращались, чтобы я советовал, как теоретик движения, пациентам движение", - сказал Головнев.

Ученый считает, что европейская концепция путешествия в докарантинное время сводится к тому, что мы оказывается в определенном пункте и путешествуем в нем. "Однако удовольствие должно быть и в самом перемещении, потому что человек - существо мобильное и именно не в виртуальном смысле, а физическом", - пояснил он.

Кунсткамера Андрей Головнев РАН Коронавирус

Новости

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год

Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год
Дело "Седьмой студии"

Экс-сотрудница Минкультуры Апфельбаум признана виновной в халатности

Дело "Седьмой студии"

Суд посчитал, что Серебренников похитил почти 129 млн рублей

Песков подтвердил право жителей Донбасса с паспортами РФ голосовать по поправкам

Песков подтвердил право жителей Донбасса с паспортами РФ голосовать по поправкам
Дело "Седьмой студии"

Суд решил, что Апфельбаум не знала о преступном замысле Серебренникова

Дело "Седьмой студии"

Трое из четверых фигурантов дела "Седьмой студии" признаны виновными

Трое из четверых фигурантов дела "Седьмой студии" признаны виновными
Пандемия коронавируса

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России упал ниже 7 тыс. человек

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России упал ниже 7 тыс. человек

В Думе предложили защитить права родителей-антипрививочников с помощью штрафов

Минздрав снова отложил приказ о проверке на наркотики водителей с признаками опьянения

Минздрав снова отложил приказ о проверке на наркотики водителей с признаками опьянения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');