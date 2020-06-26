В Кремле допустили новое обращение Путина к россиянам перед основным днем голосования

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам перед основным днем голосованием по поправкам в Конституцию - 1 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что в понедельник, 29 июня, такого выступления Путина не планируется.

Дату выступления президента его пресс-секретарь уточнять не стал.

Ранее СМИ сообщали, что выступление президента планируется именно на 29 июля.

Последний раз с телеобращением Путин выступал 23 июня. Его речь касалась борьбы с коронавирусом и предпринимаемых властями шагов по стабилизации положения в стране в условиях экономического спада на фоне пандемии. В том числе он предложил повысить ставку с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.