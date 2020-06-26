Вспышка коронавируса произошла на российском рефрижераторном судне

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вспышка COVID-19 зафиксирована у экипажа российского рефрижераторного судна "Айс Стрим". Об этом сообщает Росрыболовство по итогам заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, которое провел замруководителя ведомства Петр Савчук.

Вспышка обнаружена по прибытии судна в корейский порт Пусан. Из 21 члена экипажа диагноз подтвердился у 16. Все они размещены в госпитале Пусана и получают квалифицированную медицинскую помощь. Болезнь протекает в бессимптомной форме.

Согласно сообщению, Савчук подверг резкой критике действия судовладельцев, не выполняющих требования Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса. Он поручил Северо-Восточному территориальному управлению детально разобраться в ситуации. "К судовладельцу должны быть применены самые жёсткие меры, вплоть до отзыва свидетельства СУБ (система управления безопасностью - ИФ). Мы намерены проинформировать Минтранс", - сказал Савчук, слова которого приведены в пресс-релизе.

Председатель штаба потребовал усилить контроль за исполнением рекомендаций Роспотребнадзора со стороны управления флота, портов и мониторинга и территориальных управлений Росрыболовства.