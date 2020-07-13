Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 12.07В России 727 162+6 615В мире 12 717 908+219 441

Лечившиеся в Пусане от COVID-19 российские моряки выздоровели

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Члены экипажа российского судна "Айс Стрим" (Ice stream), у которых в южнокорейском порту Пусан в июне диагностировали COVID-19, выписаны из больницы, судно покинуло порт, сообщила в понедельник агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца "Рефтрансфлот".

Пандемия коронавируса

"Из 21 члена экипажа Ice stream у 19 был положительный тест на COVID-19, в основном, заболевание протекало бессимптомно. Все заразившиеся проходили лечение стационарно", - сказала собеседница агентства, отметив, что источник заражения неизвестен.

Судно отправилось в Охотское море.

Большинство членов экипажа - жители Приморского края.

В июне у членов экипажа российского судна Ice stream, пришвартовавшегося в южнокорейском городе Пусане, диагностировали COVID-19.

Россия Южная Корея Пусан Рефтрансфлот Коронавирус

Новости по теме

Новости

Президент Сербии отверг заявления о "российском следе" в протестах

Президент Сербии отверг заявления о "российском следе" в протестах

Более 20 человек пострадали при пожаре на корабле ВМС США

Баку обвинил военных Армении в минометном обстреле азербайджанского села

Баку обвинил военных Армении в минометном обстреле азербайджанского села

Данные экзит-поллов показали победу Дуды во втором туре выборов президента Польши

Данные экзит-поллов показали победу Дуды во втором туре выборов президента Польши

Российские военные сообщили об отбитой атаке беспилотников на Хмеймим

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

Крушение украинского самолета в Иране

В Иране назвали главную причину трагедии со сбитым украинским самолетом

Вооруженное столкновение произошло на границе Армении и Азербайджана

Картридж с игрой Super Mario Bros. продан на аукционе за $114 тысяч

Картридж с игрой Super Mario Bros. продан на аукционе за $114 тысяч

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');