Лечившиеся в Пусане от COVID-19 российские моряки выздоровели

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Члены экипажа российского судна "Айс Стрим" (Ice stream), у которых в южнокорейском порту Пусан в июне диагностировали COVID-19, выписаны из больницы, судно покинуло порт, сообщила в понедельник агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца "Рефтрансфлот".

"Из 21 члена экипажа Ice stream у 19 был положительный тест на COVID-19, в основном, заболевание протекало бессимптомно. Все заразившиеся проходили лечение стационарно", - сказала собеседница агентства, отметив, что источник заражения неизвестен.

Судно отправилось в Охотское море.

Большинство членов экипажа - жители Приморского края.

В июне у членов экипажа российского судна Ice stream, пришвартовавшегося в южнокорейском городе Пусане, диагностировали COVID-19.