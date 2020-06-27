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Послы стран Запада в Москве призвали власти РФ уважать права сексменьшинств

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США призвали Россию исполнять свои обязательства по защите всех граждан, включая представителей ЛГБТИ-сообщества.

"Мы, нижеподписавшиеся чрезвычайные и полномочные послы и временно исполняющие обязанности глав дипломатических миссий Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США признаём неотъемлемое достоинство присущее каждой человеческой личности, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, и призываем правительство Российской Федерации исполнять взятые на себя обязательства по защите прав всех граждан, включая представителей ЛГБТИ сообщества", - говорится в обращении стран-участниц партнёрства "Пять Глаз".

В призыве напоминается, что в этом году в июне отмечается месяц прайда: "приветствуем ЛГБТИ-активистов и их сторонников, которые работают для того, чтобы каждый человек вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности был в полной мере защищён законом. Права человека являются универсальными в том смысле, что все люди наделены ими в равной степени и в полной мере".

В другом сообщении британского посольства сообщается, что дипмиссия подняла флаг ЛГБТ в поддержку представителей сообщества, их прав и свобод. Ранее на этой неделе радужный флаг был вывешен на здании посольства США в Москве.

Австралия Канада Новая Зеландия Великобритания США Россия

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