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Один человек погиб в перестрелке на границе Ингушетии с Северной Осетией

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В ходе вооруженного конфликта в районе границы Ингушетии и Северной Осетии погиб один человек, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Ингушетии.

Инцидент произошел еще в пятницу, 26 июня, напротив ресторана у объездной дороги "Назрань - Моздок" на северной окраине села Майское Северной Осетии. "На трассе остановились автомобили Nissan Teana и ВАЗ-2109. Из них вышли пятеро мужчин. После непродолжительного разговора между ними произошла ссора, в ходе которой стороны применили огнестрельное и травматическое оружие", - рассказал собеседник агентства.

Все пятеро получили ранения, впоследствии один из них скончался, а четверо госпитализированы в медицинские учреждения.

На месте стрельбы обнаружены гильзы двух типов, предположительно, от патронов к охотничьему ружью и травматическому пистолету.

Формально территория, где произошел инцидент, относится к юрисдикции Северной Осетии. Однако к делу подключились и сотрудники МВД Ингушетии, поскольку все пострадавшие ингуши, при этом часть из них - жители республики и госпитализированы в ингушскую больницу.

Сотрудники компетентных правоохранительных органов проводят необходимую работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.

По данным информированного источника агентства, ссора произошла между представителями одного тейпа на бытовой почве из-за крупной суммы денег.

Ингушетия Северная Осетия

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