Один из раненных при обстреле автомобиля в Ингушетии оказался полицейским

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - При обстреле в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии автомобиля пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД.

Там рассказали, что водитель расстрелянного автомобиля получил пулевые ранения. Пассажиром оказался сержант полиции, находящийся на больничном с мая. Он также получил пулевые ранения.

Для розыска нападавших был введен план "Сирена".

Как сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух или более лиц по предварительному сговору" и"незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору".

Ранее источник сообщал агентству, что в сельском поселении Сурхахи неизвестные люди на автомобиле Lexus, предположительно, из автомата обстреляли машину "Лада Приора".