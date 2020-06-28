Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 28.06В России 634 437+6 791В мире 9 979 535+177 963

Один из раненных при обстреле автомобиля в Ингушетии оказался полицейским

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - При обстреле в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии автомобиля пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД.

Там рассказали, что водитель расстрелянного автомобиля получил пулевые ранения. Пассажиром оказался сержант полиции, находящийся на больничном с мая. Он также получил пулевые ранения.

Для розыска нападавших был введен план "Сирена".

Как сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух или более лиц по предварительному сговору" и"незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору".

Ранее источник сообщал агентству, что в сельском поселении Сурхахи неизвестные люди на автомобиле Lexus, предположительно, из автомата обстреляли машину "Лада Приора".

Северная Осетия Ингушетия

Новости по теме

Новости

Экологи возьмут пробы на месте сброса отходов с фабрики под Норильском

Изменение Конституции

В ЦИК получили уже 113 обращений в связи с принуждениями к голосованию по поправкам

В ЦИК получили уже 113 обращений в связи с принуждениями к голосованию по поправкам

Президент России сообщил о сдаче тестов на COVID-19 раз в три дня

Президент России сообщил о сдаче тестов на COVID-19 раз в три дня

"Норникель" начал служебное расследование после инцидента с отходами на фабрике

Сброс отходов в Норильске объяснили необходимостью избежать нештатной ситуации

Сброс отходов в Норильске объяснили необходимостью избежать нештатной ситуации

Почти 30% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом с минимальными потерями

Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом с минимальными потерями

Трактор раздавил полицейскую машину на месте сброса отходов в Норильске

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса

В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса

Следователи проверят сообщения о новом экологическом ЧП на объекте "Норникеля"

Следователи проверят сообщения о новом экологическом ЧП на объекте "Норникеля"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');