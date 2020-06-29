Минкомсвязь предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минкомсвязь предлагает фиксировать жалобы и обращения граждан в портале госуслуг, сообщает газета "Коммерсантъ" в понедельник.

Подача жалоб или обращений будет доступна только зарегистрированным в единой системме идентификации и аутентификации госуслуг россиянам. Согласно законопроекту ведомства, на портале появится "рубрикатор ситуаций для направления обращений, внедрят автоматическое перенаправление обращения в уполномоченный орган, получение уведомлений о ходе рассмотрения, а также структурирование обращений и использование ИИ для обработки типовых запросов", а "также можно будет подавать письменные обращения и жалобы в МФЦ или по почте".

Руководитель технологической практики KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов указывает, что законопроект не решает проблему оценки эффективности рассмотрения обращений граждан, а также обращает внимание на потенциальную уязвимость - маршруты переназначений.

"Они не должны нарушать основной принцип, когда жалоба не может быть направлена в то ведомство, на которое жалуются. Должен быть предусмотрен контроль, который актуален и для ручного процесса,— регулируемая длина цепочки и прозрачность процесса урегулирования", - заявил он. По его мнению, проблемные места должна будет выявлять автоматизированная аналитика.

В Минкомсвязи подсчитали, что ежегодно граждане отправляют не менее 10 млн писем в более 250 тыс. органов власти всех уровней.