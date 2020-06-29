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На Камчатке собрались привлечь $200 млн для первого в РФ центра разведения соколов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Росконгресс намерен создать в Мильковском районе Камчатского края соколиный центр, который будет заниматься разведением кречетов.

"Фонд Росконгресс и его инвестиционное подразделение - Фонд "РК-Инвестиции" привлекут около $200 млн прямых иностранных инвестиций в экономику Камчатского края путем создания первого в России соколиного центра международного уровня на Камчатке", - сообщает Фонд.

Отмечается, что центр планируется строить совместно со специалистами из арабских стран и Кыргызстана, которые уже имеют богатый опыт в этом деле. Врио губернатора региона Владимир Солодов дал правительству края поручение подготовить план создания питомника. В июле проект будет выведен на утверждение в правительстве РФ.

"Это новое для России направление нам предстоит развивать с нуля. Такой научный центр по изучению ловчих птиц, безусловно, создаст условия для международного сотрудничества. А также поможет восстановить нашу популяцию кречетов, которая, к сожалению, в последние годы деградировала из-за браконьерской охоты", - сказал Солодов, которого цитирует пресс-служба Фонда.

На первом этапе для работы питомника предполагается завезти 300 пар птиц. В настоящее время власти решают вопрос с выделением земельного участка под строительство.

Проекты восстановления популяции соколиных пород птиц были представлены министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2019 году.

"Создание соколиного центра на Камчатке будет способствовать не только восстановлению кречета в местах его традиционного обитания, но и нанесет серьезный удар по черному рынку соколов", - сказал Кобылкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Проекты сохранения и восстановления редких пород птиц поддержал президент Владимир Путин.

Кроме того, отмечается, что создание соколиного центра соответствует задачам нацпроекта "Экология" в части сохранения биоразнообразия.

Также планируется включить соколиный центр в территорию опережающего развития (ТОР) "Камчатка". Режимы ТОР и свободный порт Владивосток (СПВ) были разработаны и внедрены по поручению президента РФ Владимира Путина.

ТОР – это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. На Дальнем Востоке созданы и действуют 20 ТОР.

Камчатка Камчатский край

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