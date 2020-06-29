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Москалькова взяла на контроль дело активистки Юлии Цветковой

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова отправит своего представителя на рассмотрение резонансного дела дальневосточной активистки Юлии Цветковой, которую собираются судить за распространение порнографии из-за рисунков женского тела.

"Ко мне она (Цвекова) не обращалась, но, поскольку это дело имеет большой общественный резонанс, оно у меня на контроле, как и любое дело, о котором журналисты активно пишут (значит, что-то здесь есть) ", - сказала Москалькова журналистам в понедельник.

Она сообщила, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович также задавала ей вопрос на тему дела Цветковой.

По словам Москальковой, у нее пока не сложилось мнение об этом деле. "Я направлю своего сотрудника на один из судебных процессов, чтобы посмотреть, какие доказательства представляются и насколько аргументы людей (поддерживающих Цветкову) имеют право на существование",- сказала она.

По данным СМИ, Цветкова является художницей, фем- и ЛГБТ-активисткой из Комсомольска-на-Амуре, которую обвиняют в распространении порнографии за схематичные рисунки женского тела, опубликованные во "Вконтакте".

9 июня ей было предъявлено обвинение, согласно которому ей грозит до шести лет лишения свободы. Судебный процесс состоится в ближайшее время.

Дело вызвало большой общественный резонанс. В поддержку Цветковой высказались несколько культурных деятелей. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в ходе недавнего разговора с Москальковой попросила ее обратить внимание на это дело.

В прошедшие выходные в интернете и на улицах нескольких городов России прошли акции в поддержку Цветковой, сопровождающиеся задержанием активистов.

Татьяна Москалькова Юлия Цветкова

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