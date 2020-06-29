Явка на электронном голосовании достигла 85%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве и Нижегородской области явка на электроннном голосовании по поправкам в Конституцию превысила 85%, сообщил Общественный штаб по наблюдению.

На 14:44 понедельника из 1 012 061 избирателя, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование, проголосовать успели 996 108, или 85% от записавшихся.

На дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139 500 в Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически идет с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование проводится в первые шесть дней.