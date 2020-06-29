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Явка на электронном голосовании достигла 85%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве и Нижегородской области явка на электроннном голосовании по поправкам в Конституцию превысила 85%, сообщил Общественный штаб по наблюдению.

Изменение Конституции

На 14:44 понедельника из 1 012 061 избирателя, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование, проголосовать успели 996 108, или 85% от записавшихся.

На дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139 500 в Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически идет с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование проводится в первые шесть дней.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 29 июня 2020 годаИзменение Конституции
Москва Нижегородская область Конституция

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