Самолет S7 сел в Ростове-на-Дону с отказавшим двигателем
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Проводится проверка по факту экстренной посадки самолета в международном аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону.
Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила, что, по предварительным данным, 29 июня пассажирский самолет Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший рейс "Москва – Ростов-на-Дону", экстренно приземлился в аэропорту "Платов" из-за отказа левого двигателя.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.