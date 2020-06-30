В общественном штабе заверили, что при электронном голосовании нельзя отследить выбор

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Система дистанционного электронного голосования не позволяет определить, как именно проголосовал участник голосования по поправкам в Конституцию, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Сегодняшняя система не позволяет никому до момента расшифровки голоса, она не позволяет ни мне, ни специалисту, физически не позволяет понять за кого кто голосовал до момента расшифровки. На сегодняшний момент мы знаем, кто проголосовал, это список поименный. За кого - не знаем", - сообщил Массух на встрече с иностранной группой экспертов.

Он уточнил, что после расшифровки голосов "мы персональные данные тоже не сможем соединить, но общее количество голосов мы сможем подвести".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически проходит в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. На протяжении шести дней в Москве и Нижегородской области доступно электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.