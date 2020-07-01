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Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституции составила 65%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Согласно предварительным данным, явка на всероссийском голосовании по изменениям в Конституцию РФ составила 65%, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"По предварительным данным, явка на голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 65%", - сказал Памфилова в ЦИК вечером в среду.

Согласно данным ЦИК, к 21:40 по всей стране было обработано 30,22% протоколов участков избирательных комиссий: за поправки проголосовали 74,12% голосовавших, против - 24,94%.

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