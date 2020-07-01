Серебренников рассказал, что "был готов ко всему" перед приговором

По словам режиссера, он не покинет Россию, пока не заплатит по иску Минкультуры на 129 млн руб

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Осужденный на три года лишения свободы условно художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников рассказал, что был готов к любому исходу дела о хищениях при реализации театрального проекта "Платформа".

"Конечно, тюрьма это был не лучший вариант, но я был готов ко всему, потому что мне казалось очевидным, что они хотят крови. Они хотели сделать меня виновным во всем", - сказал Серебренников в интервью изданию "The Hollywood Reporter".

При этом режиссёр отметил, что не согласен с тем, что говорилось о нем в зале суда.

"Я уверен, что придёт день, обстоятельства изменятся и мне вынесут оправдательный приговор",- заявил он.

Серебренников также добавил, что по приговору суда пока не может покинуть территорию России.

"Я живу в Москве. Я могу выехать в любое место в России из Москвы, но страну не могу покинуть, пока не выплачу большую сумму Минкульту, которой у меня определенно нет", - рассказал режиссёр.

В минувшую пятницу Мещанский суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно за мошенничество со штрафом в 800 тыс. руб. Бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тыс. рублей, экс-гендиректор АНО и бывший директор ярославского театра им. Ф.Г. Волкова Юрий Итин - три года условно со штрафом в 200 тыс. рублей. Последним двоим суд также запретил занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных учреждениях культуры на два и три года соответственно.

Также суд солидарно взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина почти 129 млн руб. по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

Еще одну фигурантку - экс-руководителя Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум суд приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. за халатность и освободил ее от наказания за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Тот же иск Минкультуры к Апфельбаум суд оставил без удовлетворения.