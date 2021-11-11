Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Режиссер Кирилл Серебренников Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Кирилл Серебренников и другие фигуранты так называемого дела "Седьмой студии" выплатили почти 129 млн по гражданскому иску министерства культуры, заявленному к ним в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мещанского суда Москвы, в настоящее время взысканная с фигурантов солидарно сумма по иску в размере 128 974 690 руб. уплачена в полном объеме.

Кроме того, пояснили в суде, Серебренников погасил назначенный ему по приговору вместе с условным сроком штраф в 800 тыс. руб.

В связи с погашением иска и штрафа с арестованного для обеспечения их выплаты имущества режиссера были сняты обеспечительные меры.

Приговор по делу "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы 26 июня 2020 года приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. руб. за мошенничество.

Бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Алексей Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тыс. рублей, бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Ф.Г. Волкова Юрий Итин - три года условно со штрафом в 200 тыс. рублей. Также суд запретил обоим занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных учреждениях культуры на два и три года соответственно.

Бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум суд приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. за халатность и освободил ее от наказания за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Кроме того, суд взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина почти 129 млн руб. по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

В чем обвиняли фигурантов дела

Согласно приговору, Серебренников, Малобродский и Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группы в особо крупном размере.

Как следует из приговора, бывшие руководители "Седьмой студии", объединившись и сформировав преступный план, под общим руководством Серебренникова, обманывая сотрудников Минкультуры, похитили почти 129 млн руб. из 216,5 миллионов, выделенных АНО из государственного бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах.

Апфельбаум, установил суд, совершила халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей.

Бывший сотрудник Минкультуры, посчитал суд, приняла без надлежащей проверки и контроля отчеты и документы "Седьмой студии", что привело к причинению ущерба государству.

Никто из фигурантов не признал вину ни на следствии, ни в суде.

Приговор был оставлен без изменений Мосгорсудом.

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева 29 июня 2020 года была приговорена Мещанским судом к двум годам трем месяцам колонии за мошенничество и освобождена от наказания за его фактическим отбытием под стражей и домашним арестом. Также суд удовлетворил иск Минкультуры к ней на 129 млн руб. Дело Масляевой рассматривалось в суде отдельно, так как она признавала вину и заключила соглашение о сотрудничестве со следствием.

В розыске по делу "Седьмой студии" находится бывший продюсер АНО Екатерина Воронова.