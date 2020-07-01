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ЦИК не зафиксировала серьезных нарушений на голосовании по Конституции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования по поправкам в Конституцию, пока нет, ЦИК знает о четырех случаев, когда бюллетени могут признать недействительными, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"В настоящее время мы располагаем сведениями о предстоящем отдельном подсчете бюллетеней по ряду случаев, когда итоги голосования могут быть подвергнуты сомнениям в связи с возможными допущенными нарушениями. Таких случаев очень мало, мы пока знаем только про четыре. Это количество ничтожно мало по сравнению с общим количеством участков и тем количеством бюллетеней участников, которые определяет результаты голосования", - сказала Памфилова в ЦИК в среду.

"Даже если по результатам пересчета таких бюллетеней по итогам отдельных дней голосования будут признаны недействительными итоги голосования на избирательных участках, нет на текущий момент оснований считать, что они каким-то образом могут повлиять на результаты выборов, но мы все равно очень корректно и точно все сделаем", - добавила Памфилова.

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