Москалькова попросила проверить инцидент с журналистом Френкелем

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила правоохранительные органы проверить инцидент с журналистом Давидом Френкелем, которому сломали руку на избирательном участке в Петербурге.

"Мы проводили мониторинг и по СМИ, где видели, как в отношении журналиста, которого пытались выдворить, были применены, на мой взгляд, жесткие меры. Я направила со своей стороны обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить правомерность этих действий", - сказала Москалькова в ЦИК вечером в среду.

По ее словам, "все должны действовать в рамках закона: и люди, которым предъявлены требования соблюдать санитарные правила, и правоохранительные органы, и члены избиркомов".

Во вторник "Медиазона" сообщила об инциденте на избирательном участке на набережной Фонтанки в Петербурге, во время которого полицейский сломал Френкелю руку. Видео происшествия появилось в социальных сетях. Позже издание сообщило, что у журналиста диагностировали перелом плечевой кости, он готовится к срочной операции. Журналист был прооперирован вечером во вторник, операция длилась четыре часа.

Френкель рассказывал "Интерфаксу", что приехал на участок после сигнала о нарушениях и показал аккредитацию председателю комиссии.

В Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области опровергли сообщение о нападении, заявив, что журналиста вывели с участка в установленном законом порядке. По факту инцидента начата доследственная проверка СК, инцидентом также заинтересовалась прокуратура. Свою проверку проводит и полиция.

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по правам человека призвала привлечь к ответственности полицейского, который на избирательном участке в Петербурге сломал руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю.