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Правозащитники потребовали возбудить дело о травмировании журналиста "Медиазоны"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правозащитники и журналисты Петербурга потребовали пересмотреть отказ в возбуждении уголовного дела по факту инцидента на участке для голосования по Конституции 30 июня, когда сотрудник полиции сломал руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю.

Изменение Конституции

"Полицейский на глазах у всего города сломал человеку руку. (...) Мы требуем немедленного пересмотра отказа в возбуждении уголовного дела в отношении Дениса Дмитриева (сотрудник полиции. - ИФ.), полной открытости и прозрачности следственных действий в отношении него. Полицейский, виновный в нанесении телесных повреждений, превышении должностных полномочий и воспрепятствовании журналистской деятельности должен быть отстранен от работы", - говорится в открытом письме городского правозащитного совета.

Под текстом стоят подписи нескольких десятков правозащитников и журналистов.

30 июня Френкель пришел в УИК на набережной Фонтанки, как он говорил, по сигналу о нарушениях. Его оттуда выдворял полицейский, который в процессе повалил его и сломал ему руку. В интернете появилась видеозапись случившегося.

В ГУ МВД Петербурга и Ленинградской области заявили, что журналиста вывели с участка "в установленном законом порядке", так как мешал работать комиссии. По факту проводилась доследственная проверка, но оснований для возбуждения дела проверяющие не нашли.

Официальное уведомление о процессуальном решении журналист и его адвокат получили 27 августа - почти через месяц после принятия постановления; в нем Френкеля назвали "систематическим провокатором".

На следующий день после обнародования документа Френкель обнаружил, что в его машине разбиты два стекла и проколоты все колеса. По данным источника "Интерфакса", полиция проводит по данному факту проверку.

После случившегося на участке на Френкеля были составлены три административных протокола о неповиновении полицейским, нарушении самоизоляции и вмешательстве в работу УИКа. Его оштрафовали на 2500 рублей. Он обжаловал эти штрафы.

Петербург МВД Давид Френкель Дзержинский суд Конституция

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