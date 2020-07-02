Медведь напал на рыбака на Камчатке, мужчина получил серьезные раны

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Медведь напал на рыбака, который рыбачил на реке Авача в городе Елизово вечером 1 июля, мужчина остался жив, но попал в больницу с тяжелыми травмами, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края в четверг.

"1 июля в нижнем течении реки Авача, в 1,5 км от кафе "13-й кордон" медведь напал на рыбака. В результате инцидента рыбак получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника его с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся поиски медведя для последующего его отстрела.

Местных жителей охотоведы просят пока воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время, "при нахождении в лесу - соблюдать правила безопасности, иметь при себе средства защиты".