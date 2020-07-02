Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 694 060+218 222

Медведь напал на рыбака на Камчатке, мужчина получил серьезные раны

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Медведь напал на рыбака, который рыбачил на реке Авача в городе Елизово вечером 1 июля, мужчина остался жив, но попал в больницу с тяжелыми травмами, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края в четверг.

"1 июля в нижнем течении реки Авача, в 1,5 км от кафе "13-й кордон" медведь напал на рыбака. В результате инцидента рыбак получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника его с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся поиски медведя для последующего его отстрела.

Местных жителей охотоведы просят пока воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время, "при нахождении в лесу - соблюдать правила безопасности, иметь при себе средства защиты".

Камчатка

Новости

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля

Большинство поддержало поправки в Конституции

Большинство поддержало поправки в Конституции

90% бюллетеней по поправкам в Конституции обработано

Эксперимент "доступный интернет" продлят до 31 декабря

Эксперимент "доступный интернет" продлят до 31 декабря

Как голосовали по поправкам в Конституции в Приволжском федеральном округе

Обработано более 75% протоколов голосования по поправкам

Почти 54% избирателей в НАО проголосовали против поправок в Конституции

Почти 54% избирателей в НАО проголосовали против поправок в Конституции

ВЦИОМ спрогнозировал 70% голосов за поправки в Конституции

Подсчет голосов на голосовании по поправкам завершен ещё в трех регионах РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');