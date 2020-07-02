Глава Минприроды выступил за ужесточение штрафов за экологические нарушения

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Санкции за экологические нарушения должны быть усилены, а штрафы - увеличены, заявил "Интерфаксу" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, комментируя действия Минприроды в ответ на аварию с разливом нефтепродуктов на объекте "Норникеля" в Норильске.

"Уверен, что ответственность за экологические правонарушения должна быть усилена, особенно когда речь идет об Арктике. Сейчас штрафы, установленные кодексом административных правонарушений за причинение вреда окружающей среде, достаточно низкие. Санкции за нарушения экологического законодательства должны быть усилены, а штрафы - увеличены", - сказал он.

По словам Кобылкина, Минприроды подготовлены предложения по изменению законодательства в части установления новых требований для организаций, осуществляющих деятельность по обороту нефти и нефтепродуктов, а также об усилении ответственности за их нарушение. Также прорабатывается вопрос внесения изменений в методику исчисления размера вреда, причиненного водным объектам и почве в части установления повышающего коэффициента при расчете размера вреда для арктической зоны.

Отвечая на вопрос об оценке масштаба аварии, он сказал: "Масштаб аварии серьезно оцениваю. Не только для местных жителей, но и для всей страны - это не просто чрезвычайная ситуация, а беда. Нанесен серьезный ущерб уникальной природе, нарушен уклад жизни коренных народов, которые ведут в этих местах охотничий и рыболовный промысел".

Кобылкин отметил, что в настоящий момент разлив дизельного топлива в Норильске локализован. Теперь предстоит работа по рекультивации земель, восстановлению водных экосистем.

Отвечая на вопрос, какие первоочередные выводы сделало Минприроды в связи с аварией в Норильске, он сказал о необходимости мониторинга изменений мерзлоты в Арктической зоне. "Мы должны объединить опыт и знания, чтобы закрепить на законодательном уровне обязательства владельцев объектов - регулярно проводить мероприятия по исключению рисков для таких объектов, другими словами - работать на опережение", - подчеркнул он.

Месяц назад на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов. Объявлен режим ЧС федерального масштаба.