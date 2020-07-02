Источник узнал о скором подписании контрактов РФ с Индией по истребителям

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия и Индия могут в ближайшее время заключить контракты по истребителям МиГ-29 и Су-30МКИ, сообщил "Интерфаксу" в четверг российский информированный источник.

"Подписание может произойти в ближайшее время, с учетом срочной потребности индийской стороны. Россия ожидает поступления официальных заявок", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Минобороны Индии одобрило сделку на приобретение у России 21 истребителя МиГ-29, модернизацию 59 индийских МиГ-29, а также производство по лицензии 12 истребителей Су-30МКИ.

"В связи с давно ощущаемой потребностью ВВС Индии в увеличении состава истребительных эскадрилий Совет по оборонным закупкам утвердил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией имеющихся 59 самолетов МиГ-29, а также приобретение 12 истребителей Су-30МКИ", - говорится в пресс-релизе Минобороны Индии.

Отмечается, что закупка и модернизация Миг-29 оценивается в $980 млн, стоимость приобретения истребителей Су-30МКИ, которые будут выпускаться по российской лицензии индийской авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd, составит $1,35 млрд.

Как сообщал "Интерфакс", Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет $14,5 млрд, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Индия получит пять полковых комплектов С-400.

Шугаев в том интервью заявил, что Россия рассчитывает реализовать с Индией целый ряд перспективных проектов в сфере ВТС.