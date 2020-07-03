Два землетрясения произошли на юге Сахалина

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 3,7 и 4,1 зарегистрированы в ночь на пятницу на юге Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 3,7 произошло с эпицентром в 22 км северо-восточнее поселка Ильинское Томаринский район на глубине 8 км. Второе магнитудой 4,1 - с эпицентром в 23 км северо-восточнее Ильинского на глубине 3 км.

"Сейсмические события ощутили в селах Тихая, Пугачево и Арсентьевка Макаровского района силой до трех баллов. Никто не пострадал, разрушений нет", - говорится в сообщении.