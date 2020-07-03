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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
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COVID-19 обнаружили у 2,4 тыс. студентов в России

Кроме того, коронавирус выявили у 768 преподавателей и сотрудников вузов РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция была диагностирована у 2,4 тыс. студентов российских вузов и у 768 преподавателей и сотрудников, говорится в аналитическом докладе, подготовленном по инициативе Минобрнауки России.

Согласно докладу, по данным на 26 мая COVID-19 был выявлен у 2 403 студентов, причем из них 49% - это иностранцы.

При этом уточняется, что эти цифры - сравнительно низкие, и в целом в России "были лишь единичные случаи формирования в гражданских университетах очагов инфекции". Темп прироста заболевших среди студентов и профессорско-преподавательского состава оказался более чем в три раза ниже, чем средние значения по стране.

Аналитический доклад "Уроки стресс-теста" о том, как система образования России справилась с вызовами пандемии, был представлен на заседании Общественного совета Минобрнауки России в пятницу. Его готовили ректоры ведущих университетов РФ при поддержке министерства.

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