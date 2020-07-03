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В Москве по делу о взятке задержали следователя, который вел дела "Кировлеса" и Сугробова

В Москве по делу о взятке задержали следователя, который вел дела "Кировлеса" и Сугробова
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Следственного комитета (СК) ведет расследование в отношении собственного сотрудника - Руслана Миниахметова, сотрудника Главного следственного управления СК. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс". В сообщении пресс-службы имя и должность обвиняемого не назывались.

Однако уточняющую информацию дал источник. "Речь идет о следователе по особо важным делам ГСУ СКР Руслане Миниахметове. В свое время он расследовал такие громкие уголовные дела, как "дело Кировлеса" и "дело Сугробова" (Денис Сугробов, бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ; в апреле 2017 года осужден на 22 года за организацию преступного сообщества и превышение полномочий, в декабре 2017 года ВС РФ снизил срок наказания до 12 лет колонии строгого режима- ИФ), - сказал собеседник агентства.

Ведомство отметило, что он был задержан совместно с сотрудниками ФСБ, что ему предъявлено обвинение и что в суд подготовлено ходатайство об аресте.

По данным СК, следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, "взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя".

В пресс-службе не уточнили других подробностей, включая размер взяток, отметив, что основанием для возбуждения дела послужили материалы, предоставленные ФСБ.

Часть 6 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

СКР ФСБ Руслан Миниахметов

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