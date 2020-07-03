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Генпрокуратура отменила постановление об уголовном деле в отношении следователя СКР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника Главного следственного управления СК Руслана Миниахметова, задержанного за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Действительно, в Генпрокуратуре вынесено решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Миниахметова",- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что постановление об отмене дела подписал замгенпрокурора Виктор Гринь.

Ранее в пятницу в пресс-службе СК "Интерфаксу" сообщили, что центральный аппарат ведомства совместно с сотрудниками ФСБ задержал собственного сотрудника, обвиняемого в получении особо крупных взяток от фигуранта уголовного дела, в суд подготовлено ходатайство об аресте.

В пресс-службе не уточнили других подробностей, включая размер взяток, отметив, что основанием для возбуждения дела послужили материалы, предоставленные ФСБ.

Часть 6 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Позднее источник "Интерфакса" сообщил, что речь идёт о сотруднике ГСУ СК Руслане Миниахметове.

Миниахметов в разные годы расследовал ряд резонансных дел, в том числе дело "Кировлеса", фигурантом которого стал оппозиционер Алексей Навальный, дело начальника антикоррупционного главка МВД РФ, генерала Дениса Сугробова, дело в отношении экс-главы "Русгидро" Евгения Дода.

Генпрокуратура РФ Руслан Миниахметов

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