Умерла девочка, госпитализированная после ДТП с десятью пострадавшими в Иркутской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб ребенок и еще девять человек пострадали, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МВД по региону.

В воскресенье днем на автодороге Р255 "Сибирь" в Черемховском районе столкнулись "Тойота" и "Мазда", в которых находились шесть и четыре человека соответственно. По предварительным данным, водитель "Тойоты" выехал на федеральную трассу, не уступив дорогу, и столкнулся с "Маздой". Пострадали десять человек, в том числе две девятилетние девочки. Одна из них и еще двое взрослых были госпитализированы. Позже девочка скончалась в больнице.

Дело возбуждено по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).