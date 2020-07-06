Россия собралась продавать танк "Армата" за границу

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россия планирует поставлять на экспорт новый танк "Армата", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Об этом он рассказал в интервью сербскому изданию "Глас явности".

"Российские производители готовы предложить потенциальным покупателям и системы ПВО, такие как С-300 и С-400, и современные самолеты, и вертолеты. Готовим к продажам легкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 "Армата". Одним словом, нам есть, что предложить", - сказал он.

В июне источник сообщил "Интерфаксу", что в России идет работа по определению экспортного облика танка "Армата". По словам источника, экспорта "Арматы" не стоит ждать до выполнения обязательств перед Минобороны РФ. По словам другого источника "Интерфакса", танк "Армата" уже получил экспортный паспорт.

Как сообщал "Интерфакс", концерн "Уралвагонзавод" разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.